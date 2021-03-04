ريمونتادا تاريخية لبرشلونة تقوده إلى نهائي الكأس

في مباراة مثيرة، تمكن الفريق الكتالوني من الفوز بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليعوض خسارته ذهابا بنتيجة صفر-2 ويتأهل إلى النهائي.

وكان الفريق الكتالوني على وشك توديع البطولة، لولا أن مدافعه جيرارد بيكيه أنقذ الموقف في الدقيقة 93 وسجل بضربة رأسية قاتلة مستغلا عرضية زميله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وكان عثمان ديمبلي منح التقدم لبرشلونة بعد 12 دقيقة، فيما خاض فريقه نحو 80 دقيقة صعبة قبل هدف بيكيه.

وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز المهاجم الدنماركي البديل مارتن بريثويت هدف الحسم بضربة رأس، ليؤكد تفوق برشلونة وتأهله إلى النهائي.

ولجأ أشبيلية للدفاع منذ البداية، لكنه أهدر فرصة لإدراك التعادل في بداية الشوط الثاني عندما أضاع لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء.

ويلعب برشلونة ضد ليفانتي أو أتليتيك بلباو في النهائي المقرر في إشبيلية في 17 أبريل المقبل، إذ سيسعى الفريق الكتالوني لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 31.