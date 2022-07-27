الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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ريم البارودي تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ

منذ 3 دقائق
ريم البارودي

ريم البارودي

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نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها بإطالالة مثيرة على شاطئ البحر، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام”.

كانت آخر أعمال ريم البارودي الفنية مسلسل “نقل عام”، الذي تم عرضه قبل موسم دراما رمضان 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، حتى أن صداه استمر بعد انتهاء العرض، وجسدت خلاله دور فتاة تدعى شيماء.

وضم مسلسل “نقل عام” العديد من الفنانين، منهم: محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود محمد، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، أميرة أديب، علاء محمود، نور النبوي، صولا عمر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

 

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