ريم البارودي تُعلن دفع الغرامة والصلح مع ريهام سعيد

أعلنت الفنانة ريم البارودي تنازلها عن المحاضر التي حررتها في وقت سابق ضد الإعلامية ريهام سعيد، ودفع غرامة 20 ألف جنيه، لإنهاء النزاع والصراع المستمر بينهما، مؤكدة إنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الوسط الفني.

ونشر مكتب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة ريم البارودي بيانًا جاء نصه:”بصفتي وكيلًا عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المنقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022، جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، وقدرها عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف القضائية”.

وأضاف البيان:”ريم البارودي لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصًا منها على إستمرار علاقات الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاءي الوسط الفني، فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم، لصالح الأستاذة ريهام سعيد”.

وأختتم البيان :”ريم البارودي سوف تبدأ صفحة جديدة مع الجميع بدون نزاعات أو مشاحنات متمنية للجميع التوفيق والسداد”.

وما لا يعرفه الكثير أن ريم البارودي وريهام سعيد كانت تجمعهما علاقة حب ودعم وصداقة قوية ولكنها انتهت بعداوة وغدر وغيرة، فريم البارودي كانت تدعم ريهام سعيد بكل أزمة تتعرض لها إلا أن علاقتهما توترت بسبب غيرة “ريهام” من نجاح “ريم” بعد خوضها مجال التقديم التلفزيوني بنفس القناة من خلال برنامج “شارع النهار”، وكان ذلك سبب لإنتهاء هذه الصداقة.

والجدير بالذكر أن السبب وراء انتهاء صداقة ريم وريهام وتحولها إلى عداء فيما بينهما، هو غيرة الأخيرة من توطد علاقة الصداقة بين ريم والفنانة زينة، فمن المعروف أن ريهام سعيد دائمًا ما كانت تهاجم زينة، ولذلك لم تتمكن من تقبل صداقتها بريم.

ومما زاد الاحتقان بين الثنائيـ هو قيام ريم البارودي بخوض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج “شارع النهار”، في الوقت الذي توقفت فيه ريهام سعيد عن تقديم البرامج وممارسة الاعلام، بسبب الحلقة الخاصة ببرنامجها عن مرضى السمنة.