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ريهام سعيد إلى الواجهة من جديد.. والسبب "عملية التجميل الفاشلة"

منذ ساعتين
ريهام سعيد

ريهام سعيد

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أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل خلال الساعات الماضية بعد حذفها لبوست عبرت فيه عن معاناتها بسبب إجراء عملية تجميل فاشلة.

وكانت ريهام قد نشرت فيديو من إحدى حلقات برنامجها عبر صفحتها الشخصية على انستغرام وعلقت قائلة : “لاحظت في الحلقة إن وشي بيسوء” مضيفة :” الجنب الشمال من وشي غير اليمين مشدود وداخل لجوة ماعنديش خد زي الشمال ومكرمش زي ما أنتوا شايفين من كتر الشد”.

وتابعت قائلة :”يا ريت الدكتور يشرح لنا وجهة نظره” واختتمت حديثها قائلة: “طب أنا مش عارفة أعيش” وبعدها بساعات حذفت ريهام سعيد معانتها ليتسائل الجمهور عن السبب من حذفها للبوست.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد كشفت في وقت سابق عن إجرائها لعملية تجميل فاشلة سببت لها تشوه بوجهها ما أدى إلى معاناتها بشكل كبير من تبعات هذه العملية وتغير ملامحها مشيرة إلى أنها لم تعد تتقبل وجهها كالسابق مؤكدة على رفعها دعوى قضائية ضد الطبيب.

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