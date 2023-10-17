ريهام سعيد توجه هجوماً عنيفاً ضد محمد صلاح

شنت الإعلامية ريهام سعيد هجوماً عنيفاً ضد لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي بسبب عدم تفاعله مع الاحداث الجارية الآن في فلسطين والمجازر التي يفعلها الجيش الصهيوني في قطاع غزة.

وقامت ريهام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بتوجيه رسالة لمحمد صلاح، قائلة: “بيعدي مواقف على الواحد لازم يقول الحقيقة. حصلت لي مشاكل كتير عشان بس قلت الحقيقة خسرت فلوس وإيمدج بس كسبت احترامي لنفسي”.

وتابعت مهاجمة إياه: “نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرازق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة أوي إن العالم يسمعنا. بصراحة كل الي عملته إني قلت لابني محمد صلاح باد جاي ماتحبوش. خسارة”.