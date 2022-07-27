ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنائها

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور عن تفاصيل تخص حياتها الشخصية وأسرتها وأبنائها، وكذلك عن أصداء مسلسلها الأخير “وش وضهر” مع الفنان إياد نصار، الذي عرض مؤخراً على منصة “شاهد”.

وصدمت ريهام عبد الغفور الإعلامي عمرو أديب في حوارها معه ببرنامج “الحكاية” بعدما كشفت عن عمر أبنائها، وقالت إن ابنها الأكبر يوسف لديه 21 عاما ويدرس الإخراج السينمائي في كندا، وابنها الأصغر فاروق لديه 10 أعوام، ومازحها الإعلامي عمرو أديب بسبب عمر ابنها الأكبر، خاصة أن الجمهور لا يصدق ذلك، وقالت ريهام مازحة إنها أنجبت ابنها في عمر صغير لأنها تزوجت في عمر 12 عاما.

وتابعت ريهام: “مبسوطة بتقارب السن بيني وبين ابني، وأشعر أننا أصحاب مش أم وابنها”، مضيفة: “ابني مكنش في دماغه التصوير والإخراج وفجأة حب الموضوع جدا”.

وتحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن أصداء عرض مسلسلها الجديد “وش وضهر” الذي تشارك به مع الفنان إياد نصار، وعرض مؤخراً على منصة “ِشاهد”، وقالت إنها كانت تشعر أن المسلسل جميل وتحبه، ولكنها كانت تشعر بالقلق ولم تتوقع ذلك النجاح، وأكدت أن نجاح المسلسل كان أكبر من توقعات الجميع في المسلسل، مشيرة إلى أن الفنان إسلام إبراهيم أخبرها أن المسلسل سيحقق نجاحا جماهيريا بعد عرضه.

وأشادت ريهام عبد الغفور بدعم زوجها الدائم لها ولعملها، وكشفت أنها لا تفهم التعامل مع السوشيال ميديا وتعاني من هذا الأمر، وتتعامل معها مضطرة بسبب عملها، لأنها لا تشبه شخصيتها.