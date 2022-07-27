ريهام عبد الغفور لصوت بيروت إنترناشونال: نجاح "وش وضهر" فاق توقعاتي

تعيش الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور وهج نجاح مسلسلها الجديد “وش وضهر” الذي يعرض على منصة “شاهد” ويجمعها بالممثل إياد نصار ومجموعة من نجوم الشاشة المصرية وعن نجاحها في هذا العمل تقول ريهام عبد الغفور لصوت بيروت إنترناشونال: “إن نجاح مسلسل “وش وضهر” أكبر من توقعاتها وتوقعات جميع القائمين عليه، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تسافر فيها إلى طنطا، في إطار تصوير مشاهد العمل”.

وأضافت، أحببت مدينة طنطا جدًا، معقبة: “الناس طيبة ولطاف جدًا، كنا مستمتعين والناس تساعدنا بشكل كبير”.

وأشارت إلى أن نجاح المسلسل يرجع لمجموعة من العوامل، بينها الإخراج الخاص بمريم أبو عوف، والتي وصفتها بأنها اكتشاف وهي مخرجة مثقفة جدا، وتتعامل مع كل الطبقات باختلافهم واختلاف شخصياتهم، وتجعل الموضوع أسهل في التعامل.

هذا وأشادت بالعوامل الأخرى من الملابس والمواقع والديكور والإضاءة، قائلة إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دور راقصة، إذ قدمتها من قبل في مسلسل “حارة اليهود”.

وذكرت أن الدور أسهل في تلك المرة لأنه يتطلب فتاة لا تجيد الرقص، وعن الفنان إياد نصار وتعاملها معه فأكدت أن هناك كيمياء واضحة على الشاشة، وهو فنان محترف ومحترم ولذيذ، واستمتعت بالعمل معه في المسلسل بطريقة غير طبيعية ومن ألذ المواقع التي ذهبت إليها».

يذكر أن مسلسل “وش وضهر” من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل. وعن حياتها الخاصة قالت ، أن لديها ولدين، هما: يوسف ويبلغ من العمر 21 عاماً، وفاروق الذي يبلغ 9 أعوام ونصف العام.

ولفتت إلى أنها تزوجت في سن مبكرة جداً، لذلك أنجبت مبكرًا.

وأضافت أن نجلها يوسف يدرس الإخراج والتصوير في كندا، لافتة إلى أن فكرة دراسته هذا المجال طرأت عليه فجأة.

واستذكرت أنه أنتج فيلما قصيرا كشرط لقبوله في الجامعة، ورفض حينذاك أن أمثل في ذلك الفيلم.

وتابعت الفنانة المصرية وقالت: “مبسوطة بتقارب السن بيني وبين ابني الكبير، فهو يمشي إلى جانبي كأننا أصحاب أنا وهو وليس أما وابنها”.

وعن زوجها، قالت إنه “داعم كبير لها، ويحترم ويقدر شغلها ودائما يشجعها في أدوارها بأعمالها الفنية المختلفة”.

وأوضحت أن قصة زواجها من زوجها الحالي شريف السبكي، قائلة: “قصة الحب بيني وبين زوجي شريف كانت غير متوقعة بالمرة، وجاءت بعد تجربة صعبة، لأني تزوجت بعمر الـ22 عاما قبل معرفتي بشريف”.

وأضافت: “أنجبت من زوجي الأول ابني يوسف، وتطلقت منه بعمر الـ 26 عاما، وبعد طلاقي قررت ألا أتزوج مرة أخرى، ولكن جمعني القدر بزوجي الحالي وأنا سعيدة والحمد الله”.