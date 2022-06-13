ريهم حجاج تنفي سخريتها من ياسمين عبد العزيز

لاتزال الشائعات تنتشر بين الحين والاخر، عن اخبار واتهامات تطال ريهام حجاج في ما يخص ياسمين عبد العزيز، التي كان اخرها اتهام حجاج بالسخرية من مرض ياسمين وازمة طلاقها.

ونفت ريهام حجاج، قيامها بالسخرية من الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد مرضها والأنباء التي تم تداولها عن طلاقها من الفنان أحمد العوضي، كما ذكر عدد من الصفحات الفنية.

ونشرت ريهام حجاج، عبر حسابها في إنستجرام مقطع فيديو يعرض ما تم نشره على تلك الصفحات على لسانها، وعلقت قائلة : “إزيكو يا جماعة أنا أول مرة أتكلم في الموضوع ده، بس قررت إني المرة دي مش هسكت”.

وأضافت حجاج، : “أنا منزلة لكم 15 خبر نازل في 15 صفحة أو أكثر، وهي حملة مدفوعة الأجر فيها كلام لا اتقال على لساني ولا عارفة عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كثيرة جدا”.

وتابعت حجاج، : “أنا معرفش إيه سبب لازم تتجاب سيرتنا في مشاكل ملناش دعوة بيها، زي ما بيحصل من 4 سنين بس المرة دي الموضوع بوخ وزود”.

واختتمت ريهام حجاج رسالتها قائلة : “أنا معنديش حساب على تويتر، والكلام ده متقالش ، وإنه ينزل بالفجاجة دي وعلى كمية صفحات وحسابات كبيرة في وقت واحد أكيد مش صدفة”.