زائر غير مرحب به.. تمساح يحطم شرفة منزل ليلاً

استيقظ زوجان في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية في ساعة متأخرة من الليل على صوت تحطم امام منزلهما، واكتشفا تمساحًا بطول 6 أقدام على الشرفة الأمامية.

وقال مارسي وبول باريك، صاحب المنزل، أنهما استيقظا بعد منتصف الليل على ضوضاء عالية ونظروا إلى الخارج ليكتشفوا أن التمساح صعد السلالم العشرة من الشرفة الأمامية، وتم وضعه مباشرة خارج باب منزلهم في Port Royal Plantation.

وأضاف مارسي باريك لصحيفة هيلتون هيد آيلاند باكيت قائلاً: “لقد كان الأمر الأكثر جنونًا، وكان بإمكاننا الصعود عليها إذا خرجنا من الباب الأمامي، لا توجد فكرة عن سبب اختيار الركض إلى هناك إلا إذا كان يحاول مطاردة شيء ما هناك أو أنه تم فزع هناك.”

ووصل أمن المزرعة إلى المنزل واستخدمت الأضواء لتسليط الضوء على الزائر غير المرحب به، مشيراً إلى أن التمساح بدا خائفًا من الاضطراب.

وظل التمساح حتى الساعة الواحدة صباحًا، عندما قام باريكس وضباط الأمن بإغلاق كل أضواءهم، نزل التمساح في النهاية درج الشرفة وشق طريقه إلى بحيرة قريبة.