زرع أشجارًا قرب منزله.. بريطانيّ يواجه "غرامة كارثيّة"!

يواجه مواطن بريطاني غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه استرليني (60 ألف دولار أميركي)، وذلك بعد أن زرع بضعة أشجار في أرض مهجورة قرب منزله في محاولة منه لتجميل المنطقة وتحسين المشهد الذي يراه يومياً عندما يغادر منزله ويعود إليه.

وفي التفاصيل التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا وجمعتها “العربية.نت”، فإن رجلاً يُدعى سيمون مارتن (43 عاماً) يواجه هذه الغرامة الباهظة بعد أن حوّل ملعباً مهجوراً إلى أرض مزروعة يستخدمها هو وجيرانه بالقرب من منزله في مقاطعة “ويلز” غربي بريطانيا.

ويقول مارتن إنه حوّل منطقة اللعب المهجورة إلى مساحة يستخدمها هو وجيرانه بعد أن نمت الأعشاب الضارة في المكان، وكانت السلطات المحلية قد أغلقت الملعب قبل 15 عاماً.

وبذل مارتن مجهوداً كبيراً في استصلاح الملعب المهجور منذ 15 عاماً وتحويله إلى حديقة جميلة، حيث أحضر طبقة تربة علوية لمساعدة النباتات على النمو، وبدأ بزراعة قطعة الأرض، إلا أنه فوجئ بأن عمال المجلس البلدي أخبروه بأنه يواجه غرامة كبيرة ما لم يقم بإزالة كومة كبيرة من النفايات من الموقع.

وعلق مارتن: “أحاول أن أفعل القليل من الخير. أريد أن أجعلها أفضل”.

وأفادت التقارير الصحافية أن ضباط إنفاذ القانون زاروا مارتن في منزله وأمروه بنقل التربة إلى خارج الموقع، لكن مارتن أوضح أنه “لا توجد طريقة يمكنه من خلالها نقلها بمفرده”.

وأضاف: “هذه تربة يمكن استخدامها لحشائش منطقة ما، لزراعة شجرة، لإعادة الحياة البرية في منطقة ما. لا أريد أن أذهب إلى السجن ولا يمكنني دفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، لكني لن أستسلم لهم”.

ويصر مارتن على أن أفعاله لا تهدف إلى الاستيلاء على الأرض، قائلاً إنه يريد فقط أن يتمكن المجتمع من الاستفادة من هذه الرقعة من الأرض بطريقة إيجابية.

ويلفت الى أنه أصبح على الأرض حالياً مجموعة من النباتات التي تنمو حالياً، بما في ذلك أشجار الكمثرى وأشجار التفاح وشجيرات الخزامى وإكليل الجبل وغيرها.

وقال متحدث باسم المجلس البلدي في منطقة (Vale of Glamorgan) حيث تتبع الأرض أنهم زاروا ممتلكات مارتن بعد أن اشتكى أحد السكان من “كمية كبيرة من نفايات الحديقة التي تم إيداعها في الملعب السابق، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء تنفيذي حتى الآن”.

وأضافوا: “هناك كومة كبيرة من نفايات الحديقة ويبدو أيضاً أن الجدار الخلفي لممتلكات مارتن قد هُدم للسماح بالوصول”.

وقال المتحدث إن إنه “لم يتم طلب إذن أو توجيه قبل إيداع كمية كبيرة جداً مما يمكن اعتباره نفايات خاضعة للرقابة على سطح الملعب”.

وأعلن المجلس أن على مارتن إزالة المياه من الموقع وإعادتها إلى حالتها السابقة قبل أن “يقرروا ما إذا كانوا سينظرون في محاكمة جنائية”.

وذكر بعض السكان المحليين أنهم يدعمون مارتن، حيث قال أحد الجيران البالغ من العمر 87 عاماً: “إنه لأمر رائع أن نشاهدها تتشكل مرة أخرى. إنه يعيد الكثير من الذكريات المجيدة. إنه يحظى بدعمي الكامل”.