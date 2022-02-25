“زعَم أنّ مخلوقات فضائية خطفته”.. رجلٌ أميركي يتنبّأ بمستقبل البشرية!

زعم مواطن أميركي ان مخلوقات فضائية خطفته منذ اكثر من ٥٠ عاما، وحذّرته من اندلاع الحرب العالمية الثالثة وانتشار وباء كورونا.

“كالفين باركر” وهو صياد سمك،قال انه احتفظ بهذه الرؤى لنفسه ولم يبلغ أحدا بها، حتى قرر مؤخرا ان يكشف هذه الادعاءات بعد ٥٠ عاما فيما يدرك الآن ان هذه التحذيرات بدأت تتحقق.

الرجل البالغ من العمر ٦٨ عاما، قال انه كان يصطاد من نهر في ميسيسيبي مع صديقه “شارلي هيكسون” عندما حطّ جسم غامض الى جانبهم. وزعم انه اثناء اختطافه، أرته المخلوقات الفضائية أحداثا مروّعة من ماضي الانسانية، وحاضرها ومستقبلها، وذلك عام ١٩٧٣. وقال الرجل الذي كان يبلغ ١٩ عاما وقتذاك انه وصديقه اختطفا من قبل مخلوقات غريبة لديها مخالب وأنوف وآذان تشبه الجزر.

وفي حديثه، اضاف الرجل ان هذه المخلوقات حذرته حينها من الوباء: “كورونا هي من صنع الانسان، وهذا الامر سيء لأن الله يريد ان يعلمنا درسا.. الجنس البشري فقد ايمانه ولا يريد ان يساعد غيره. هذه الأحداث ستقتل الملايين، وتسبب انقطاعا في الغذاء والناس سيقاتلون بعضهم بعضا من أجل النجاة. هذا الأمر بدأ بالحدوث، لكنه سيزداد سوءا، ستكون عائلة بوجه عائلة، وصديق ضد صديق. سيأتي يوم حيث ستنعدم ثقة الانسان بغيره”. يقول “باركر”.

كذلك زعم ان حربا عالمية ثالثة قادمة وقال:” وبعدها سيكون هناك حرب عظيمة حيث أن طرفًا سيهاجم طرفا آخر، وقد رأيت بشرة الناس مفصولة عن اجسادهم. لا اعلم ما اذا كانت حربا نووية. لكنها ستضع أمة بوجه أمة. لن يكون هناك بلد لن تطاله هذه الحرب، سيكون هناك انقطاع في الطعام”. وعلى رأس كل ذلك، وفق رؤية الرجل، ستجفّ مصادر المياه أيضا.

وبعد ذلك، قال الرجل انه بعد كل هذه الأحداث، سيتعاون الجميع لحل كل هذه الأزمات وان الانسانية ستبدأ بالشفاء ببطء. وأضاف: ” انطلاقا من وجهتي الخاصة، ان كل الزعماء حول العالم هم مجموعة من الاغبياء الذين لا يسعون الى تحقيق الأفضل لكوكبنا وللانسانية جمعاء”.

وختم الرجل مؤكدا: “لم أختلق كل هذه الرؤى ولم تكن من محض خيالي. بل رأيتها بعيني، او الأصح، هذا ما أرتني اياه المخلوقات الفضائية خلال اختطافي”.