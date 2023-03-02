زوجة إيد شيران تتعافى من الورم

بدأت زوجة النجم العالمي إد شيران، شيري سيبورن، تتعافى من الورم الذي تم تشخيصها به أثناء حملها بطفلها الثاني.

وبدأت شيري بالعلاج الخاص بالورم على الفور بعد أن أنجبت طفلتها في شهر أيار من عام 2022.

وذكر مصدر مقرب من الثنائي لصحيفة The Sun البريطانية، أنهما عاشا وقتًا عصيبًا للغاية في تلك الفترة، إلا أنهما حالياً في وضع أفضل، وبدأت شيري تتعافى ويتأملان أن يكون عام 2023 أفضل من عام 2022 بالنسبة لهما.

وأضاف المصدر أن تشخيص الورم كان بمثابة صدمة كبيرة لهما، وكانت فكرة عدم تمكنها من إجراء جراحة على الفور بسبب الحمل مقلقة ومخيفة للغاية بالنسبة لهما.