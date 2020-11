زوجة “جيمس بوند” تكشف اللحظات الأخيرة من حياته

أثار خبر وفاة الممثل الاسكتلندي المشهور شون كونري والمعروف بـ “جيمس بوند” الحزن بين جماهيره الكبيرة حول العالم، حيث أعلنت هيئة البث والإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن وفاته البارحة الجمعة عن عمر ناهز 91 عاما.

كشفت زوجة “أسطورة” السينما، الممثل الاسكتلندي، شون كونري، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته، قبل وفاته أمس السبت عن عمر 90 عاما.

وروت ميشلين التي كانت متزوجة من النجم الحائزة على جائزة أوسكار لمدة 45 عاما معاناته مع الخرف، قائلة: “لم تكن حياة بالنسبة له، لم يكن قادرا على التعبير عن نفسه مؤخرا، على الأقل مات أثناء نومه وكان الوضع هادئا للغاية، كنت معه طوال الوقت ورحل بعيدا، كان هذا ما أراده”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتابعت أرملة شون كونري عنه: “كان يعاني من الخرف، وقد أثر ذلك عليه، ونال رغبته الأخيرة في الرحيل دون إحداث أي ضجة”.

وأشادت بزوجها الراحل بوصفها له أنه “نموذجها الرائع للرجل”، مضيفة: ” ستكون الحياة صعبة جدا بدونه، وأنا أعلم ذلك، لكنها لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وهو رحل بسلام”.

وتبلغ ميشيلين زوجة شون كونري 91 عاما، وهي مغربية فرنسية، التقاها الممثل لأول مرة الأسكتلندي في عام 1970 في بطولة جولف، وأصبحت زوجته الثانية.

"I shall never forget this day, when I spent Valentine's Day in the company of my wife in the forecourt of Taj Mahal," #SeanConnery said after his visit to Agra.#RIPSeanConnery https://t.co/XomiPkuf53

