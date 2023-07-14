زوجة حسن شاكوش تفجّر فضائح: يستغل قاصرات

كشفت ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش عن فضائح بالجملة بحقه، متهمةً إياه باستغلال القاصرات.

وقالت ريم في فيديوات عبر حساب افتتحته أخيراً على تطبيق “إنستغرام”: “لو طلّقتني عرّفني، علشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسبش فرض… اللي سجدت شكر لله. أنا كنت متجوزة قبله في تشرين الثاني 2020 وانفصلت في شباط 2022، وهو سأل علي قبل الجواز وغنّى في فرحي القديم”.

وأضافت: “لو سمحت أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ إنت ليه عايش في جو المؤامرة دا أنت مش محتاج، أنا كنت مُغفّلة، الحاجات كتير أوي ماتخصنيش، اللي يخصني إنك قولت إمبارح إحنا بنحافظ على ولاد الناس وقولت حاجات وأنا سكت، إنت ليه معترض إنك تدّيني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟”.

وأردفت بالقول: “سبب أني فتحت الأكاونت دا أني أعرف أرد عليه، وأول ما الموضوع يخلص هقفل الأكاونت، مش محتاجة شهرة ما أنا ممكن اتصور واتشهر، لكن لقب مرات المطرب دا عبء عليا، أتاري الناس عندها نظر أنا مكنتش عارفة… ركّز في اللي انت بتعمله عشان عيب أنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر”.

وأكّدت ريم طارق أنها تلقت رسائل من فتيات كثيرات كشفن لها استغلال شاكوش لهن من خلال زواجهن به عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج، وفق تعبيرها.

وهّددت زوجها بكشف “عيب لا يمكن أي زوجة أن تتحمّله” فور انفصالها عنه.