زوجة رئيس كوريا الجنوبية للشعب: توقفوا عن أكل لحوم الكلاب

في سياق حديثها عن حقوق الحيوانات، دعت قرينة رئيس كوريا الجنوبية كيم كون- الى التوقف عن تناول لحوم الكلاب؛ في سبيل معالجة الصورة الذهنية عن موقف كوريا من الحيوانات الأليفة حول العالم.

وطلبت كون-هي زوجة الرئيس يون سيوك-يول من الشعب ”التخلي عن تناول لحوم الكلاب، قائلة إن كوريا الجنوبية والصين فقط من بين الدول الكبيرة اقتصاديا التي يسمح فيهما بتناول لحوم الكلاب“ وفق ما نقلت وكالة يونهاب الرسمية.

وقالت كيم، في لقاء صحفي أجرته معها صحيفة سيئول اليومية، : ”أتطلع إلى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات، وإهمال الحيوانات المهجورة، وتناول لحوم الكلاب، خلال ولاية حكومة الرئيس يون ”.

وذكرت الوكالة الكورية أن ”من المعروف عن كيم بأنها من محبي الحيوانات، إذ إنها تربي 4 كلاب و3 قطط، وظلت تدعم منظمات لإنقاذ الحيوانات المهجورة منذ فترة طويلة“.

الى ذلك، قالت السيدة الأولى في كوريا الجنوبية: ”أعتقد بأن الثقافة العالمية لا بد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة. وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، ولحوم الكلاب غير مفيدة للصحة“، مشيرةً إلى أن ”تربية الكلاب للأكل غالبًا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضًا“.

ولفتت الى أن ”رفض تناول لحوم الكلاب في نهاية المطاف، يعني التعبير عن احترام البشر للحيوانات الصديقة للإنسان وقيمة الحياة“، حسب تعبيرها.

وفي ردها على اقتراح سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت كيم: ”أعتقد بأنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتحويل نوع عملها على سبيل المثال“.

يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية كانت أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستشكل فريق عمل لدراسة إمكانية فرض حظر على أكل لحوم الكلاب، بعدما دعا رئيس البلاد السابق “مون جاي إن” إلى وضع حد لهذه الممارسة التي تعود إلى قرون مضت.

ويستهلك الكوريون نحو مليون ونصف المليون كلب سنويا؛ إذ يعد لحم الكلاب من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة في البلد الآسيوي.