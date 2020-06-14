زوجة رامي جمال: “والله لأفضحك” وهو يرد

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نشرت ناريمان زوجة النجم المصري رامي جمال عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صور لزوجها يرتدي فيها “تي شيرت” لونه أحمر داكن.

وعلقت كاتبة: “طبعاً بعد محاولات كتير منى إن اقنع رامي يبطل يلبس التيشيرت دا وخبيته أكتر من مرة بس واضح إنه بيحبه أكتر مني، قررت إني مش هغسله تاني أبدا هفضل سيباه كدا في الغسالة يارب التيشيرت دا يموت بأه”.

وتابعت: “قررت أفضحك بنفسي عشان تحرم تلبسه تاني معلش الحلول الودية مجابتش نتيجة”.

إلا أن رامي استطاع أن يحتوي الموقف بعد أن رد عليها كاتباً: “عارفة مش أنا حواليا ستات كتير واتجوزتك أنتي.. أهو أنا عندي تي شيرتات غيره بس بحبه هو.. ده وفاء يا أم جهل”، لترد كاتبة: “وفاء بتسلم عليك وبتقولك أقنعتني.. التي شيرت هيتغسل حالاً يا فندم”.

يذكر أن رامي جمال طرح ألبوم “أنا لوحدي” في فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب، عبر قناة “نجوم ريكوردز” ‏الرسمية على ‎‎YouTube.