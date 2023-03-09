زوجة لاعب شهير تصفه بـ"الحقير".. وتتوعد بالحصول على نصف ثروته

وصفت آني ووكر زوجة اللاعب الدولي الإنجليزي كايل ووكر، شريكها بأنه “حقير”، وذلك بعدما سبب لها إحراجًا كبيرًا ومعاناة بعد اتهمامه بالتحرش الجنسي.

وكشفت صحيفة “الصن” الأربعاء تفاصيل صادمة عن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق الذي التقطته كاميرا إحدى حانات مدينة مانشستر الأحد وهو في وضع غير لائق رفقة امرأتين، قبل أن يتصرف بطريقة مشينة لمدة طويلة.

وقالت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار: الكاميرات رصدت ووكر وهو يتحرش بامرأتين قبل أن يقوم بأفعال مشينة على العلن، واستمر ذلك لمدة قاربت 90 دقيقة دون أن يتوقف، ما قد يعرضه إلى عقوبة الحبس بحسب قانون الجرائم الجنسية في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشر الخميس، أن آني كانت تدعم زوجها عقب ظهور الأنباء في وسائل الإعلام، لكنها بدأت الآن في التفكير جديًا في مستقبلها وينتابها الغضب من الموقف.

وقال مصدر مقرب من آني للصحيفة: آني خائفة من تحقيقات الشرطة وأن يرتبط اسمها به، تشعر أنه إذا تم استدعاؤها للإفادة فيجب أن تتخلى عن زوجها، تفكر كثيرًا فيما سيقوله الآخرون عنها، كما أنها قلقة على أولادها.

وأضاف المصدر: ووكر تعهد لزوجته بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وأن لها مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار تراه مناسبًا لها.

وتزوج ووكر من آني سرًا في نوفمبر 2021، قبل أن تكتشف خيانته لها، وبعد تلك الواقعة أصرّت آني على الحصول على نصف ثروة ووكر حال تكررت خيانته.

وفي أعقاب السقطة الأخيرة لزوجها، نشرت آني رسالة عبر حسابها على “انستغرام” قالت خلالها قبل أن تحذفها: سينتهي بك الأمر بخيبة أمل كبيرة إذا اعتقدت أن الناس ستفعل من أجلك مثلما تفعله من أجلهم. لا يملك الجميع نفس قلبك.