زوج الفنانة هالة صدقي يطلبها في بيت الطاعة.."شكلها ح تكون on line"

تطور جديد تشهده قضية أزمة الفنانة المصرية هالة صدقي وزوجها، حيث نشرت صدقي اليوم الإثنين، صورة من إنذار الدخول في الطاعة الذي تلقته على يد محضر، وذلك بعد طلاقها من زوجها “سامح سامي” على الهواء مباشرة من أمريكا.

الفنانة صدقي علقت بأسلوب ساخر عبر “إنستغرام” قائلة: “خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line”.

وأضافت الفنانة المصرية: “أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها”.

يذكر أن سامح سامي، زوج الفنانة المصرية، هالة صدقي، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق من خلال رفعه قضية في المحاكم المصرية.

وقال “سامح سامي”، خلال تسجيل نشره عبر “فيسبوك”، الشهر الماضي: “بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق”.

كما، اتهم “سامي “الفنانة بأنها ليست أم طفليهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، لافتاً إلى أنها “تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي”، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما”.