زيادة عدد السياح الوافدين إلى المغرب 14% بالنصف الأول من العام

ذكرت وزارة السياحة المغربية، اليوم الأربعاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى المغرب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفع 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.4 مليون.

وتشير بيانات رسمية إلى أن المغرب استقبل العام الماضي رقماً غير مسبوق بلغ 14.5 مليون سائح، بينما يتطلع إلى جذب 17.5 مليون سائح خلال العام المقبل و26 مليونا بحلول 2030 عندما يشارك إسبانيا والبرتغال في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتمثل السياحة سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وتعتبر ثاني مصدر للنقد الأجنبي في البلاد خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج.

وتراهن البلاد على استقطاب 17.5 ملايين سائح بحلول عام 2026، خاصة أنه مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة.