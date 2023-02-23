زيادة على الـ30 عاماً.. السجن للمغني "آر. كيلي" عاما إضافيا لإدانته بانتهاكات جنسية

قالت وسائل إعلام محلية إن المغني الأمريكي آر. كيلي، الحائز على جائزة جرامي، حكم عليه (الخميس 23-2-2023) بالسجن لمدة عام إضافي لإدانته في اتهامات اتحادية يتعلق بعضها بمواد إباحية لأطفال، بالإضافة إلى 30 عاما أخرى في إدانة سابقة في نيويورك.

وقال فرع محلي لشبكة سي.بي.إس ووسائل إعلام أخرى إن القاضي هاري لينينويبر من محكمة شمال إيلينوي الجزئية في شيكاجو، وفي جلسة استماع استمرت 90 دقيقة، أصدر قرارا بأن يقضي كيلي 19 عاما في وقت متزامن مع الحكم السابق.

وكان كيلي قد أدين في سبتمبر أيلول بجناية الاستغلال الجنسي لطفل، وإغراء أنثى وحيازة مواد إباحية لأطفال.

وفي القضية السابقة في نيويورك، أدين كيلي بجرائم تضمنت ممارسة الجنس مع قاصرات والاستغلال الجنسي.

في إيلينوي، جادل ممثلو الادعاء بأن “الطريقة الوحيدة لضمان ألا يعود كيلي للإساءة هي فرض عقوبة تبقيه في السجن بقية حياته”. وأرادوا إضافة 25 عاما أخرى إلى المدة المحكوم بها عليه والتي تبلغ 30 عاما.

وتساءل محامو الدفاع عن سبب تخصيص المدعين الاتحاديين لموارد كبيرة لمحاكمة فنان أسود يبلغ من العمر 56 عاما ويعاني من مرض السكري، ويواجه بالفعل حكما بالسجن لمدة 30 عاما، بينمااُتهم عدد من كبار النجوم البيض في تاريخ موسيقى الروك اند رول باستغلال القاصرات و”لم تتم مقاضاة أي منهم ولن يموت أحد منهم في السجن”.