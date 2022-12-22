زياد برجي لصوت بيروت إنترناشونال: يوجد كيمياء بيني وبين جيسي عبده

بدأ منذ يومين عرض الفيلم اللبناني “ولا غلطة” في صالات السينما اللبنانية، وقد أقامت شركة “فالكون فيلمز” عرض خاص حضره أهل الفن والإعلام، إلى جانب أبطال الفيلم زياد برجي وجيسي عبده والمخرج سعيد الماروق وآخرين.

وكان مفاجأة الحضور سلطان الطرب جورج وسوف الذي حضر ليبارك لصديقة برجي، وهما اللذين تعاونا في أغنية الأخير.

وعلى هامش العرض قال زياد برجي لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: “أنا سعيد بعرض فيلم ” ولا غلطة” الذي تأخر أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والأمنية التي حصلت في لبنان.

وعن تعاونه مع جيسي عبده قال “يوجد كيمياء بيننا وهذا ما جعل كواليس التصوير جميلة وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الناس والصحافة لأنه عمل جميل وتعبنا في تنفيذه تحت إشراف المخرج سعيد الماروق”.

وعن أغنية «وبطير» هل برأيه تتنافس في حجم نجاحها الكبير مع أغنية «شو حلو»، علماً أنه كل ما طرحتَه خلال الفترة التي تفصل بينهما حقق النجاح أيضاً فأكد أنه ليس بالضرورة. ولا أرى الأمور من هذا المنظار. بالنسبة إليّ كل أغنياتي أشبه بسكّة أقوم برسمها، وكل أغنية هي بمثابة خطوة لها مكانها في هذا المسار وتساهم في نشر مشروعي الموسيقي.

ولكن هناك ظلم كبير في القول إن النجاح الكبير والمدوي كان من نصيب أغنية «شو حلو» ومن بعدها في أغنية «وبطير»، لأنني قدّمتُ في الفترة التي تفصل بينهما عدداً كبيراً من الأغنيات التي حققت نجاحاً رائعاً، ومن بينها «أنا وياك» من كلمات أحمد ماضي وتوزيع هادي شرارة والتي فازت بجائزة «الموركس دور» العام الماضي كأفضل أغنية.

لا يُعقل أن تكون «شو حلو» التي طرحتُها العام 2017 هي الأغنية الوحيدة الضاربة إلى أن طرحتُ «وبطير»، ولكن هذا السؤال فيه وجهة نظر تكمن في الوقع الكبير والإيجابي الذي أحدثتْه أغنية «وبطير» بسبب الأحداث التي رافقتْها وجعلتْها متساوية مع «شو حلو» على مستوى الكلام الذي حصل حولها.

ولكن في هذه الحالة يكون نجاحها الكبير شكلياً فقط، علماً أنه على مستوى المضمون لم تحقق «شو حلو» ما حققتْه «أنا وياك» و«وبطير» و«هيدي حبيبة قلبي»، بل كلها تجاوزتها، وللأسف، فإن الأحداث التي رافقت «وبطير» كانت سلبية على عكس الأحداث التي رافقتْ «شو حلو» والتي كانت كلها إيجابية، وهنا أريد أن أوجه تحية إلى الشاعر المبدع أحمد ماضي والموزّع طارق توكل وروجيه أبي عقل الذي وضع صوتي على اللحن، هناك فريق أتعامل معه منذ فترة ويتعب من أجلي ويعطيني لحظاته الحلوة وأفضل ما عنده وله دور كبير في نجاحي.

التوليفة الخاصة في أعمالي والتي يقوم بها هؤلاء الأشخاص تجعلني أحافظ على ثباتي في تقديم النوعية الجيدة. لكن التوفيق من رب العالمين، ولا أحد يعرف مسبقاً كيف يمكن أن تكون النتيجة وصدى الأغنية عند الناس، ولكنه يكون متأكداً من مستوى العمل الذي يقدّمه والذي يتم تنفيذه دائماً بنفس الجودة العالية والاهتمام.