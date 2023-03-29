زيدان أبرز المدربين المرشحين لقيادة منتخب السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، دخل قائمة المرشحين على منصب مدرب المنتخب السعودي، خلفا لمواطنه هيرفي رينارد.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، رحيل رينارد عن تدريب الأخضر، وعدم إكمال المدة المتبقية من عقده من أجل تولي مهمة تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن هناك 4 مرشحين لقيادة السعودية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة الترشيحات.

وأضافت الصحيفة، أنه يبرز على رأس تلك الأسماء، زيدان، كما يتواجد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فنربخشة التركي الحالي، والهلال السعودي وبنفيكا السابق ضمن القائمة.

كما ضمت الترشيحات أيضا الإيطالي روبرتو مانشيني، رغم ارتباطه بعقد مع منتخب إيطاليا.

أما الاسم الرابع، هو سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي.