زيدان يرفض دعوة اتحاد الكرة الفرنسي لحضور نهائي كأس العالم

رفض نجم المنتخب الفرنسي السابق، زين الدين زيدان، دعوة ‏موجهة إليه من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ‏التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني.، بحسب ما أفادت تقارير فرنسية، الجمعة.

ورفض زيدان الدعوة لحضور مواجهة منتخب “الديوك” أمام الأرجنتين، دون ذكر الأسباب، وفقا لموقع “آر إم سي سبورت”.

ويعد زين الدين زيدان أبرز مرشح لخلافة المدرب الحالي للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، في حال رحيله.

✈ Zidane a décliné l'invitation de la FFF pour aller assister à la finale de la Coupe du monde. Govou et Savidan seront là. https://t.co/kfW87v8Gs3 — RMC Sport (@RMCsport) December 16, 2022

وأعلن مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، إصابة بعض من لاعبيه بنزلة برد، وذلك قبل 4 ‏أيام من خوضه نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، يوم الأحد المقبل.‏

وأشار المدرب، ديديه ديشان، إلى أن نزلة البرد تؤثر على 3 لاعبين، من بينهم المدافع دايوت أوبايكانو، ولاعب الوسط أدريان رابيو، لافتا إلى أنه تم عزلهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ولم يشاركا في فوز فرنسا على المغرب، الأربعاء الماضي، في نصف النهائي، وفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ستقام غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي “قطر 2022”.