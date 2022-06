زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

كشف مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، أسباب رحيله عن الفريق الملكي بعد انتهاء الموسم المنصرم، وذلك من خلال رسالة وداع وجهها لجماهير الريال، اليوم الاثنين، وقال زيدان، في رسالة نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعزائي المدريديستا، على مدى 20 عاما، ومنذ اليوم الأول الذي وطأت قدمي مدريد، وارتديت قميص النادي، منحتموني حبكم، ولطالما شعرت أن هناك شيئا مميزا للغاية بيننا”.

أضاف “لقد حظيت بشرف كبير كوني لاعبا ومدربا لأهم ناد في التاريخ، أردت أن أكتب لكم هذه الرسالة لأقول وداعا وأشرح قراري بالرحيل”.

وذكر زيزو في رسالته: “لقد قررت الآن المغادرة وأريد أن أشرح الأسباب بشكل صحيح. أنا رحلت ليس لأني أريد التهرب من المسؤولية، أو لأني تعبت من التدريب”.

أوضح: “في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف، مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت أن الفريق بحاجة الى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوى. وفي الوقت الحالي، الأمور مختلفة. سأغادر لأني أشعر بأن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي أنا بحاجة إليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على المدى المتوسط أو الطويل”.

