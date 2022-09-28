زينة تتعاقد على بطولة مسلسل "العمدة" في رمضان 2023

تعاقدت الفنانة زينة على بطولة مسلسل العمدة امام الفنان محمد رمضان من إنتاج ميديا هب والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2023 من إخراج محمد سامي.

وقبل أيام أعلن محمد رمضان عن إنتهاء كتابة مسلسل “العمدة” تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة بعد معاينة أماكن التصوير.

وكتب رمضان على انستغرام “تم بحمد الله كتابة الثلاثون حلقة من مسلسل “العمدة” ثقة في الله نجاح من اللي قلبك يحبه .. رمضان يجمعنا ب العمدة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة، مسلسل “الليلة واللي فيها” من الأعمال القوية التي حققت ردود فعل قوية عند الجمهور ويشارك في بطولته بجانب النجمة زينة كل من محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.