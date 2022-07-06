زينة رضا لـ" صوت بيروت إنترناشونال": سأقدم " تاريخ كوثر السري"

تعتبر النجمة المصرية زينة رضا من أبرز بنات جيلها وهي تقدم أعمالا درامية وسينمائية مختلفة . وفي حوارها مع ” صوت بيروت إنترناشونال” تتحدث زينة عن أحدث أعمالها فتقول ” أنتهيت من تصوير مسلسلا جديدا مؤلفا من ١٥ حلقة بعنوان مبدئي هو “٤٢٠ دقيقة” مع المخرج هاني خليفة الذي أحب أن أتعاون معه لمهارته في تنفيذ أعماله وهذا المسلسل في طور المونتاج ومن المقرر عرضه على منصة ” شاهد” قريبا. وبخصوص الأفلام السينمائية أكدت أنها صورت كل مشاهدها في فيلم ” التاريخ السري لكوثر” الذي يجمعها مع النجمة ليلى علوي ويخرجه محمد أمين وأيضا سيعرض قريبا. وعندما سألناها عن الأحكام التي صدرت قبل فترة الخاصة بوالد أبنيها النجم المصري أحمد عز والتي ألزمته بدفع مبالغ مادية كبيرة كمصاريف للولدين رفضت زينة التعليق على هذا الموضوع حرصا على حياتها الخاصة مع أبنيها.

أما عن رغبتها بالزواج مرة جديدة بعد مشكلتها مع عز أشارت أنها لا تفكر في الزواج في هذه المرحلة بسبب المشاكل التي أثرتها في زواجها من عز لذا فهي تفضل أن تفرغ حياتها لعائلتها وشغلها في السينما والدراما التلفزيونية.في الوقت الراهن .هذا وتستعد زينة رضا للسفر مع ولديها في إجازة صيفية لقضاء فصل الصيف في راحة تامة.