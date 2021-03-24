زينة لـ"صوت بيروت انترناشونال": التصوير منعني من الاحتفال بعيد الأم مع ولديّ

زينة ممثلة مصرية عانت الكثير حتى تصل الى نجومية بارزة في العالم العربي، رغم كل المشاكل الاسرية التي مرت بها فهي لديها ولدين هما عز الدين وزين الدين احمد عز، اللذان تعتني بهما لكنها هذا العام لم تستطع الاحتفال معهما ومع والدتها بعيد الام بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، فماذا تقول زينة لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل؟ “اصور مسلسل بعنوان “كله بالحب” من بطولتي الى جانب احمد السعدني وصابرين وريم البارودي وسامر المصري ويوسف عثمان وهالة فاخر وسلوى محمد علي ومصطفى درويش والعمل من تأليف محمد الاخشيدي واخراج عصام عبد الحميد والانتاج لشركة “سكيرموميديا” المصرية.

اما عن الشخصية التي تقدمها في المسلسل تقول زينة “اقدم شخصية فتاة نصابة لكنني لا استطيع ان اخوض في التفاصيل اكثر من ذلك، والمسلسل “مودرن” وليس شعبيا وسيعرض على عدد من الشاشات التلفزيونية العربية وهي روتانا وlbc والظفرة والسعودية وosn والنهار والقاهرة والناس وصدى البلد.

متى سينتهي التصوير؟ وهل سيستمر اثناء شهر رمضان؟ عن ذلك اكدت زينة انها “بدأت التصوير منذ شهر تقريبا والمتبقي شهرا اخرا واعتقد اننا سنكمل التصوير في رمضان لانه من المستحيل ان انتهي قبل بداية الشهر الفضيل.

ومن سيغني شارة المسلسل؟ تقول زينة ” حتى الان لم اقرر لكنني افكر في المطربة يارا التي غنت لي منذ سنوات شارة احد مسلسلاتي ولاقى نجاحا كبيرا .

واذا كانت قد استطاعت ان تحتفل بعيد الام الذي مر قبل ايام قالت “للاسف لم استطع ان احتفل بالعيد مع ولدي عز الدين وزين الدين ولا حتى مع والدتي لانني مشغولة بتصوير المسلسل وابقى في اللوكيشن حتى الفجر”.

وعن امكانية خوضها تجربة الزواج مرة جديدة “كلا لا افكر بالزواج، فمشاعري ماتت تجاه الرجال رغم عدم كرهي لهم”.

وعن امنياتها في العام 2021 اجابت “اول قراراتي في العام الجديد هو التعايش مع ما يحدث حولي وتجنب الخوف ومحاولة التقليل من المصاريف لانني مسؤولة عن اولادي وعائلة ولدي التزامات”. وتابعت “اريد ان اعمل لاصرف على عائلتي لان الفن هو مصدر رزقي الوحيد” واضافت زينة عن عدم رغبتها في الظهور الاعلامي “لا احب ان اظهر في البرامج التلفزيونية لانني صريحة جدا وكلامي يخسرني اشخاصا كثر وانا لا احب ان اكذب ولا ان اتجمل”.