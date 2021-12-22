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زينة مكي: أريد أن أرقص

22 - ديسمبر - 2021
زينة مكي

زينة مكي

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نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت زينة: “كان الجميع يرتدي فساتين “السواريه” الزاهية والكعوب العالية.. أمّا أنا.. فخلعتُ فستاني الأحمر ورميتُ كعبي العالي على السرير.. وذهبت بحذاء الرياضة لأنني كنتُ أريد أن أندمج مع الموسيقى.. أريد أن أرقص! اتركوني بحالي”.

وظهرت زينة بالصورة من مدينة الدوحة القطرية ولم تكن مكي ترتدي فستاناً بل ظهرت بملابس عادية. وأرفقت زينة الى جانب صورها صورة كتب عليها: “الليل –الموسيقى – القمر”.

ولاقت صورة زينة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وعلق المتابعين على جمال زينة وجرأتها المعتادة. وكانت زينة قد عايدت والدها في وقت سابق وعبرت عن حبها الكبير له، وقالت إنه كل عام من عيد ميلادها يفاجئها برسالة تبكيها، وحاولت أن توجه له رسالة معايدة في عيد ميلادها لكن عجز التعبير معها، معتبرة أن الكلام لا ينصفه.

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