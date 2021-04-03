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زين العمر: بكركي قلب الكيان اللبناني

3 - أبريل - 2021
زين العمر

زين العمر

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نشر الفنان زين العمر صورة مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وكتب زين تعليقاً على الصورة: “بكركي هي قلب الكيان اللبناني ونحن مع سيدنا البطريرك من أجل إنقاذ لبنان اليوم وغداً بكركي هي الراعي الصالح لكل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين طوّل عمرك سيدنا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق مجد لبنان أعطي لك”.

الجدير ذكره أن زين توجه قبل أيام برسالة تحاكي الوضع الراهن في لبنان، وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “من يعمل صح من أجل لبنان والإنسان وإنقاذ لبنان سنقف إلى جانبه ونقدّره مين ما كان يكون …. أما من يكذب على الناس لن يكون له مكان بيننا حان الوقت لبناء وطن الإنسان … لبنان في أعناق كل مواطن شريف ولا غبار عليه”.

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