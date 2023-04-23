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زين العمر يثير الجدل حول وفيّات الشباب في العالم.. هذا هو السبب!

منذ 6 دقائق
زين العمر

زين العمر

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أثار الفنان اللبناني زين العمر الكثير من الجدل في تغريداته الأخيرة حول لقاح كورونا، معتبراً أنه سبب وفاة الشباب في العالم، وقال العمر عبر حسابه على “تويتر”:

“إن لقاح كورونا هو السبب الرئيسي في موت كل شباب العالم لعنة الله على كل من جبر العالم بأخذ اللقاح. حما الله شبابنا وأطفالنا. وعلى مسؤوليتي يجب محاكمة كل من كان السبب في اللقاح.
دمروا الإنسان بصحتو من الكبير للصغير الجميع يعانون من سلبيات هذا اللقاح اللعين.

قولوا الحقيقة مهما كانت صعبة

وهنيئاً لكل من رفض أخذ اللقاح.

كل يللي عم بموتوا بالعالم مش صدفة بس هيك”.

وأضاف العمر في تغريدة ثانية:

“بتعرفوا انو المستشفيات حول العالم كانو يقبضوا على كل مريض بما سمّوه كورونا
كل متوفي بتقبض المستشفى على راسه ٣٠ الف دولار من منظمة الصحة العالمية .
حدا سأل حالو ليش؟
حايي الوقت كتيررررر وأطباء ومستشفيات رح يتحاكموا… بس هيك”

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