سأفتقدك كثيرا.. ميسي يعلق على اعتزال أغويرو لكرة القدم

ساند الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مواطنه سيرجيو أغويرو، الذي أعلن اعتزاله، اليوم الأربعاء.

وأعلن أغويرو، لاعب برشلونة الإسباني، اعتزال كرة القدم لأسباب صحية، الأربعاء، بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب وهو في الـ33 من العمر، ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت على مدار 18 عاما، أحرز خلالها أكثر من 400 هدف.

وكتب ميسي رسالة دعم عبر حسابه الرسمي في موقع “أنستقرام” لأغويرو قال فيها: “عشنا مسيرة مهنية كاملة، عشنا لحظات جميلة جدا وأخرى لم تكن كذلك، كل هذا جعلنا نتحد أكثر ونصبح أصدقاء أكثر، وسنواصل ذلك بعيدا عن المستطيل الأخضر”

وأكمل: “من الصعب أن تتوقف عن فعل ما تحب، الآن تبدأ مرحلة جديدة ستعيشها بابتسامة وطموح نحو المستقبل”.

وختم ميسي رسالته لأغويرو قائلا: “أتمنى لك كل التوفيق، أحبك كثيرا، سأفتقدك كثيرا عندما نجتمع مع منتخبنا الوطني”.

يُذكر أن أغويرو انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليحقق حلمه الذي عبر عنه دائما باللعب مع ميسي في فريق واحد، قبل أن يرحل “البرغوث” إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.