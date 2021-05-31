سائح برازيلي تحرش بمصرية ونشر فيديو فاضح... وهذا مصيره

أثار طبيب ومدون برازيلي شهير جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين في البرتغال والبرازيل ومصر، حيث قام بنشر فيديو على مدونته بإنستغرام ظهر فيه وهو يضحك بينما يقول ألفاظ نابية وجنسية لفتاة مصرية، التي بدا أنها لا تفهم لغته وكانت تومئ بالموافقة على كلامه، مما اثار حالة غضب كبيرة بين متابعيه.

الطبيب قام بحذف الفيديو الأول وذهب للفتاة مرة أخرى واعتذر لها بالبرتغالية أيضا دون أن تفهم الفتاه أي شيء كونها ولا تعلم أنها باتت حديث مواقع التواصل في العالم، ودون أن يخبرها بسبب اعتذاره لها، ولكن حينما نشر الفيديو الآخر لم يتمكن من إقناع متابعيه الذين طالبوا السلطات في كل من البرازيل والبرتغال ومصر بضرورة محاسبته لأنه يسيء للمرأة ويتحرش بها جنسيا وينشر ذلك على مواقع التواصل ضاربا بكل القيم والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الطبيب وذلك خلال جولة سياحية له بمدينة الأقصر في الصعيد جنوبي القاهرة، وذلك بعد ان رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تداول مقطع الفيديو الذي يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، وألقي القبض عليه قبل مغادرته البلاد.

تم استجواب المتهم وأقر بالواقعة مؤكدا أنه كان يمزح، ولكن الفتاة أكدت أنها لم تعرف أنه قال تلك الألفاظ في الفيديو الذي صوره معها بمحل عملها وكانت تعتقد أنه يصور فيديو تذكاري عن مصر للاحتفاظ به، خاصة أنها لا تففهم اللغة البرتغالية التي تحدث بها في الفيديو وقال تلك الألفاظ.

قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم بشأن إبلاغ سفارة بلاده وعرضه على النيابة للتحقيق في الواقعة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.