سابقة تاريخية.. وليد الركراكي يتألق في التصنيف الجديد لأفضل المدربين بالعالم

تمكن مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي من تحقيق إنجاز جديد إل جانب الأداء البطولي الذي صنعه برفقة اسود الاطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

فوفقاً لتصنيفين جديدين منفصلين لأفضل مدربي الفرق والمنتخبات على مستوى العالم خلال عام 2022، احتل الركراكي المرتبة الثالثة عالميا في كلا التصنيفين.

وتصدر ترتيب أفضل مدربي الفرق في العالم، المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا “شامبيونز ليغ” مع الفريق الملكي خلال عام 2022، وفقا لـ”الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء”.

وخلال 2022، نجح المدرب البالغ عمره 63 عاما في تحقيق ألقاب الدوري وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي.

وسبق لأنشلوتي الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2007 مع فريق ميلان الإيطالي، و 2014 مع ريال مدريد، قبل الفوز باللقب للمرة الثالثة مع الفريق الملكي خلال العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، والفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2009 و2011 مع فريق برشلونة.

وجاء وليد الركراكي، كثالث أفضل مدرب للفرق في العالم، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، حسب التصنيف.

وفي المركز الرابع جاء الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، واحتل المركز الخامس البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي.

سابقة تاريخية

في التصنيف الخاص بأفضل مدربي المنتخبات في العالم، احتل الركراكي المرتبة الثالثة أيضا، لتكون تلك هي المرة الأولى في تاريخ جوائز الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء، التي يظهر فيها مدرب على منصة التتويج في نفس العام في فئتين مختلفتين منذ 1996.

وحصد الركراكي المركز الثالث في “ترتيب مدربي المنتخبات”، بعد قيادته منتخب المغرب لتحقيق المركز الرابع في مونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.

وكانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي يصعد فيها مدرب أفريقي إلى منصة التتويج العالمية، وفقا لـ”الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء”.

ويحتل المغرب المركز الحادي عشر عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما حقق المركز الرابع بمونديال قطر بعد هزيمته أمام المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف واحد.

وتصدر ترتيب أفضل مدربي المنتخبات، الارجنتيني ليونيل سكالوني، بعد قيادته منتخب الارجنتين لحصد لقب ببطولة كوبا أمريكا عام 2021، والفور بكأس العالم 2022.

وحصدت الارجنتين لقب بطلة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة “مثيرة ومجنونة” باستاد لوسيل في قطر.

وفي المركز الثاني بقائمة أفضل مدربي المنتخبات في العالم، جاء الفرنسي ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا والتي خسرت لقب المونديال في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبقيادة ديشان، فازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم في 2021. كما وصلت فرنسا إلى نهائي بطولة أوروبا 2016.

وتحتل فرنسا حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وفقا لـ”رويترز”.

وفي المركز الرابع بترتيب أفضل مدربي المنتخبات، جاء زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا التي حصدت برونزية مونديال قطر.

واحتل المركز الخامس الياباني هاجيمي مورياسو الذي قاد “محاربي الساموراي” لدور خروج المغلوب في كأس العالم في قطر.

وحل مدرب منتخب هولندا السابق لويس فان غال سادسا في التصنيف، بينما احتل مدرب منتخب الولايات المتحدة السابق غريج بيرهالتر المركز السابع في التصنيف.

وجاء الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية في المرتبة الثامنة بين أفضل مدربي العالم، والذي قاد المنتخب السعودي للفوز على الارجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في في دور المجموعات بمونديال قطر.

وحل مدرب منتخب البرازيل تيتي في المركز التاسع بالترتيب، وجاء بالمركز العاشر البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية، وفقا لـ” الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء”.