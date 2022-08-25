سابقة من نوعها.. أول وزير للقهوة في العالم

استحدث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، في حكومته أول وزارة من نوعها في العالم.

ووفق تقرير صحيفة “جارديان” البريطانية، شهدت حكومة بابوا غينيا الجديدة انضمام وزارة للقهوة.

وقالت الصحيفة إن هذا المنصب الوزاري يعتبر الأول على مستوى العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل.

وتضيف” استحداث وزارة في هذه الدولة يعكس اهتمام الحكومة بالزراعات الحيوية للاقتصاد”.

كما استحدثت الحكومة وزارة جديدة أخرى هي وزارة زيت النخيل.

وأعلن عن “إم بي جو كولي” كأول وزير للقهوة على مستوى العالم ضمن مجلس الوزراء الجديد ل بابوا غينيا الجديدة.

وفي السنوات الماضية، زاد الطلب على حبوب القهوة التي تزرعها دولة بابوا غينيا الجديدة، كمنتج تصديري حيوي، يتم تصديرها لدول مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

والهدف الأساسي من تأسيس هذه الوزارة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة، بزيادة عدد الدول التي يمكن أن تكون أسواقا محتملة.

والقهوة في دولة بابوا غينيا الجديدة، تعتبر ثاني أكبر محصول زراعي في البلاد، بعد زيت النخيل، وتمثل القهوة نسبة 27 % من إجمالي صادرات دولة بابوا غينيا الجديدة من المزروعات، و6 % من إجمالي صادرات الدولة.



بابوا غينيا الجديدة ،وفق ويكيبيديا، ‏ هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني كبرى الجزر في العالم) في جنوب غرب المحيط الهادي، بالقرب من أندونيسيا.

عاصمتها وكبرى مدنها بورت مورسبي ومن المدن الهامة الأخرى في بابوا غينيا الجديدة: راباول، ولاي، ومادانغ، وغوروكا.

الدولة مقسمة لـ 19 مقاطعة، موزعة على أربع مناطق،وهي غنية بالموارد الطبيعية لكن هناك مشاكل في التضاريس الوعرة.