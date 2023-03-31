ساشا دحدوح لصوت بيروت إنترناشونال: سعيدة بمشاركتي في "النار بالنار" و" للموت٣"

استطاعت ساشا دحدوح أن تبت نفسها عبر سلسلة من الأعمال المهمة، وآخِرها “للموت 3″ و”النار بالنار” اللذان دخلا المنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني 2023.

وتشير دحدوح في حوار مع “صوت بيروت إنترناشونال” الى إنها تحاول الاستفادة من كل تجربة تمثيلية جديدة تشارك فيها، منوهة بأنها شعرت بسعادة كبيرة لوقوفها أمام ممثلين حقيقيين وغير مغرورين كما يحصل مع بعض النجوم في مواقع التصوير.

وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل “النار بالنار” الذي يضم أسماء مهمة في عالم الدراما العربية عدا عن أنه في منافسة مع أعمال مهمة وكثيرة هذه السنة، وتقول: “لا شك في أن المنافسة جميلة جداً هذه السنة حتى أنني تحدثتُ مع بعض الزملاء حول هذا الموضوع. عندما تنحصر المنافسة في مسلسل أو مسلسلين لا يعود هناك حماس، بينما عندما تكون هناك وفرة في المسلسلات فإننا نعيش أجواء الدراما العربية بامتياز”.

وتضيف: “مسلسل النار بالنار نقلةً نوعية في الدراما العربية لأن موضوعه يتناول التمييز والعنصرية بين النازحين السوريين وبين اللبنانيين الذين يعيشون في حي شعبي فقير”.

وتلفت إلى أن هذا الموضوع يُطرح لأول مرة في الدراما العربية ويسلّط الضوء على كيفية تعاطي هؤلاء الناس مع بعضهم البعض والمشاكل التي تحصل بينهم وكيف ينتصر الحب في النهاية. المسلسل ينقل ما يجري بطريقة واقعية، بتوقيع شركة صباح للإنتاج ونظرة محمد عبد العزيز الإخراجية والنص الذي كتبه رامي كوسا.

وتقول: “العمل يشكل تحدياً كبيراً لكل فرد شارك فيه، وكلنا أعطينا من قلبنا وكنا واقعيين في مقاربتنا للأزمة التي يعانيها الشعبان اللبناني والسوري. العمل حقيقي وواقعي”.

وتضيف: “هذا العمل هو مكسب معنوي لأنني عملت مع مخرج متميز هو محمد عبد العزيز الذي قدم أعمالا درامية مميزة وقبل أن نبدأ بالتصوير أجرينا لمدة شهر ورشة تدريبات لكي يكون كل ممثل متمكن من أدائه. وأعتبر أن كل عمل أشارك فيه إضافة إلى رصيدي المهني، أستفيد وأكتسب منه. ومن حسن حظي أنني شاركت في أعمال شارك فيها نجوم كبار ومع مُخْرِجين يتمنى الكثيرون التعامل معهم”.

وتشدد على أن المشاركة في مسلسل “النار بالنار” مكسب حقيقي لأن الممثل عابد فهد أستاذ بكل ما تعني الكلمة وصاحب حضور لطيف في موقع التصوير، والتعامل مع جورج خباز الذي نفتخر فيه كان أكثر من رائع مع أنه تربطني به علاقة صداقة، أما كاريس بشار التي أشتغل معها لأول مرة فلديها الكثير من الشغف والحب للمهنة وكذلك الصديقة زينة مكي. هو عمل جمعني بممثلين حقيقيين وغير مغرورين نعطيهم ويعطوننا خلال التصوير. وأعتقد أن سر نجاح أي عمل، بالإضافة إلى النص والانتاج والاخراج هو التواجد في بيئة حاضنة كالعائلة وهذا الأمر أساسي ومهم جداً”.

أما بالنسبة لمشاركتي في مسلسل ” للموت ٣” فكان تحديا كبيرا أن أدخل في عمل حقق نجاحا كبيرا على مدار جزئين ودور ” منى” مختلف وسيتطور مع مرور الحلقات وأتمنى أن يلقى قبولا عند الناس في الايام المقبلة، تتابع دحدوح.

وبرأي ساشا أنه لا شك في بأن ازدهار الدراما العربية انعكس إيجاباً على أكثر من جهة، بينها شركات الإنتاج والممثلين لأن حضورنا الدرامي كان محصوراً في الفترة الماضية بالمحطات المحلية ولم نكن معروفين عربياً بل كان انتشارنا محلياً فقط. والدراما المشتركة أعطت الممثل حقه وساهمت بانتشارنا في كل العالم العربي وهذه الناحية ساهمت في أن يتواجد لاحقاً في أعمال أخرى أكبر وأهمّ، وهذا الأمر يعود عليه بالفائدة على المستوييْن المادي والمعنوي.