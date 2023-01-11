"ساعة رونالدو" ذات الأرقام العربيّة تسرق الأضواء.. وهذه قصّتها!

لا يزال أيّ تطوّر أو تحرّك للنجم كريستيانو رونالدو في السعوديّة بعد توقيعه مع “النصر”، يخطف أنظار العالم، وتسرق ردود أفعاله الأضواء، حتى وهو خارج قائمة فريقه العاصمي، في آخر مبارياته في الدوري بالجولة الثانية عشرة أمام الطائي.

“الرؤية التي يعمل بها نادي النصر، ملهمة جداً”.. كانت هذه كلمات اللاعب البرتغالي حين تدثر بالقميص الأصفر. آنئذ حلقت أصداء الخبر في أنحاء البسيطة، وتلهف الناس إلى رؤيته في ملعب “مرسول بارك” حين تحل أول مواجهة لنادي النصر بعد وفود رونالدو.

لم يتسنَ لـ”صاروخ ماديرا” المشاركة في تلك المباراة، إلا أنه أول الواصلين للملعب مع لاعبي العالمي، وتجول في المنصة والتقط الصور مع المشجعين وهو يتهندم بقميص تدريبات فريقه، وكان لزيّه حظوظ الشهرة نظراً لمكانته العالمية، وعلى إثر ذلك تناقل معجبوه صوره، لافتين الانتباه إلى ساعته التي تحيط معصمه، ذات الأرقام عربية.

اقتنص رونالدو اختيارات توحي بتناغمه مع طبيعة المكان الذي يحضر به، ولذا انتقى ساعة مميزة وفريدة.

في هذا الصدد، قال صاحب حساب “عالم الساعات” لـ”العربية.نت” بأن الساعة التي ارتداها رونالدو من ماركة “رولكس” هي “كوزموغرافدايتونا”، مطعّمة بالألماس بتصميم الباغيت، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات، وسُمي بهذا نسبة للخبز الفرنسي الشهير، وهو ماس صغير يكون مستطيلا أو مربعا، وحوافه مستقيمة أو مدببة وجوانبه طويلة.

كما أوضح “عالم الساعات” أنّ الساعة البلاتينيوم المتزينة بأرقام عربية، يقدّر سعرها ما يقارب الـ 650,000 ألف ريال سعودي، كما كان ظهورها الأول بنسختها العادية عام 1963 بتصميم يلبي احتياجات سائقي سيارات السّباق المحترفين.

وبسبب أدائها العالي ومقياس تاكيمتري وثلاثة عدّادات، تسمح الساعة لمستخدمها قياس الوقت المنقضي، بجانب أن إطارها مقاوم للصدأ ومضاد للخدش ولا يتضرر لونه بالأشعة فوق البنفسجية، وهو مصنوع من السيراميك ومطلي بطبقة رقيقة من الذهب أو البلاتين.