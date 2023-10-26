"ساعدونا لنبقى على قيد الحياة".. كلمات مؤثرة لنجل وائل الدحدوح قبل استشهاده

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر محمود نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي استشهد مساء أمس الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي على مكان نزوح عائلته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وهو يخاطب العالم برفقة شقيقته شام ويوضح حقيقة ما يجري في غزة.

وكان محمود وشام قد صوّرا مقطع الفيديو، الذي لاقى تفاعلاً كبيراً، مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ونقلا خلاله باللغة الإنكليزية ما تتعرض له مدينتهما من إبادة جماعية على يد إسرائيل.

وظهرت شام في المقطع وهي تقول: “هل تعلم ماذا يحدث في قطاع غزة؟”، ليكمل شقيقها محمود أن قطاع غزة “يعيش بلا كهرباء وانترنت ومياه ويتم استهداف المنازل الآمنة فيه”.

وخاطب الشقيقان العالم معاً في نهاية الفيديو: “ساعدونا لنبقى على قيد الحياة!”