"ساكورا" ماسة وردية تباع في مزاد علني بـ 29.3 مليون دولار

حطمت الماسة الوردية الأرجوانية الفريدة من نوعها المعروفة باسم “ساكورا” أرقاماً قياسية، حيث تم بيعها مقابل 29.3 مليون دولار وأصبحت أغلى الألماس الأرجواني الوردي الذي تم بيعه في المزاد العلني.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قال دار المزاد كريستيز، الذي تعامل مع البيع، إنّ ساكورا مصنوعة من الماس “لا تشوبه شائبة داخلياً”.

وقال دار كريستيز في بيان أنّ الجوهرة التي يبلغ عيارها 15.81 قيراطاً كانت جزءاً من “فصل مهم آخر في تاريخ مزاد المجوهرات”.

“إن أسعار البيع القوية والأسعار الاستثنائية التي تم تحقيقها للحصول على الماس والأحجار الكريمة الملونة عالية الجودة تعكس طلباً قوياً في السوق ، ونحن نتطلع إلى توسيع زخم الشراء القوي هذا إلى مزادنا المباشر القادم في نيويورك في 8 يونيو” ، قالت رئيسة قسم المجوهرات في كريستيز فيكي سيك في الإصدار.

ذكرت CNBC أنّ الشخص الذي اشترى ساكورا كان مشتر خاص من آسيا ، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

لاحظ دار كريستيز أن أربعة بالمائة فقط من الماس الوردي يحصلون على تصنيف “fancy vivid” (لا شبهة فيه) وبأنّ 10 بالمائة فقط يزيد وزنها عن 0.2 قيراط ، مما يجعل ساكورا نادرة للغاية.

كانت الماسة الأرجوانية الوردية جزءاً من عملية بيع كبرى شهدت بيع كريستي لأكثر من 76.8 مليون دولار في المجوهرات ، بما في ذلك الماس الوردي الآخر المعروف باسم Sweet Heart ، والذي تم بيعه مقابل ما يزيد قليلاً عن 6.5 مليون دولار.

ساكورا، وهي تعني باللغة اليابانية زهر الكرز ، هي “بالضبط” حصة من زهر الكرز ، كما قالت سيك لشبكة سي إن إن في مقابلة عبر الهاتف.

وأضافت أن الماس الوردي عموماً يملك “الكثير من الحبيبات” ، مما يجعل هذه الأحجار الكريمة نادرة جداً.”

إنّ الماس الوردي ، الذي يحصل على لونه من قرص في البنية البلورية ، قد خلق العديد من العناوين الرئيسية في الذاكرة الحديثة.

ففي فبراير ، غرس مغني الراب ليل أوزي فير ماسة وردية بقيمة 24 مليون دولار، كان قد بدأ بدفع ثمنها منذ عام 2017، في جبهته.

كما تم بيع أحجار كريمة وردية عملاقة أخرى ، تعرف باسم “روح الوردة” ، مقابل ما يقرب من 27 مليون دولار في مزاد سوثبي في نوفمبر 2020.