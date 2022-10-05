الخميس 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سالزبورج يفوز على دينامو زغرب 1- 0 بدوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
سالزبورج يفوز على ضيفه دينامو زغرب

سالزبورج يفوز على ضيفه دينامو زغرب

A A A
طباعة المقال

فاز سالزبورج على ضيفه دينامو زغرب 1-صفر ليحافظ على سلجه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم خاليا من الهزائم.

وسجل هدف المباراة الوحيد نواه أوكافور في الدقيقة 71 من ركلة جزاء ليقود سالزبورج إلى صدارة المجموعة الخامسة بدوري الأبطال بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل دينامو المركز الثالث بثلاث نقاط في انتظار ما تسفر عنه مواجهة تشيلسي وضيفه ميلان اليوم.

وبدأ الفريقان المباراة بقوة، وسنحت لكل منهما عدة فرص لهز الشباك، لكن فيليب كوين حارس مرمى سالزبورج تصدى ببراعة لمحاولة يوسيب ميسيتش، بينما سدد أوكافور في الشباك من الخارج.

وزاد سالزبورج من الضغط في الشوط الثاني، ونجح في إدراك التعادل من نقطة الجزاء بعدما أسقط صادق محرمي لاعب دينامو زغرب منافسه أندرياس أولمر داخل المنطقة.

وسنحت للفريق الكرواتي فرصة لإدراك التعادل عندما أخفق الدفاع في إبعاد الكرة لكن يوسيب درميتش سدد الكرة باتجاه كوين.

وكاد بنيامين سيسكو أن يضاعف تقدم سالزبورج ويحسم المباراة لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لمحاولته قبل أن يتم الغاء هدف سجله درميتش من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل.

    المزيد من منوعات

    جيمس بوند
    في الذكرى 60 للفيلم الأول.. بدء رحلة البحث عن جيمس بوند
    بوستر اغنية هيفاء وهبي الجديدة
    هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بعنوان "ولد"
    نادية الجندي
    نادية الجندي تعود بعمل جديد عام 2023

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سوبرماركت
    استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"
    الصحافي غسان سعود
    غسان سعود: الرئيس عون فاشل لأنّه عيّن هذين القاضيين في مواقع حساسة