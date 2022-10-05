سالزبورج يفوز على دينامو زغرب 1- 0 بدوري الأبطال

فاز سالزبورج على ضيفه دينامو زغرب 1-صفر ليحافظ على سلجه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم خاليا من الهزائم.

وسجل هدف المباراة الوحيد نواه أوكافور في الدقيقة 71 من ركلة جزاء ليقود سالزبورج إلى صدارة المجموعة الخامسة بدوري الأبطال بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل دينامو المركز الثالث بثلاث نقاط في انتظار ما تسفر عنه مواجهة تشيلسي وضيفه ميلان اليوم.

وبدأ الفريقان المباراة بقوة، وسنحت لكل منهما عدة فرص لهز الشباك، لكن فيليب كوين حارس مرمى سالزبورج تصدى ببراعة لمحاولة يوسيب ميسيتش، بينما سدد أوكافور في الشباك من الخارج.

وزاد سالزبورج من الضغط في الشوط الثاني، ونجح في إدراك التعادل من نقطة الجزاء بعدما أسقط صادق محرمي لاعب دينامو زغرب منافسه أندرياس أولمر داخل المنطقة.

وسنحت للفريق الكرواتي فرصة لإدراك التعادل عندما أخفق الدفاع في إبعاد الكرة لكن يوسيب درميتش سدد الكرة باتجاه كوين.

وكاد بنيامين سيسكو أن يضاعف تقدم سالزبورج ويحسم المباراة لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لمحاولته قبل أن يتم الغاء هدف سجله درميتش من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل.