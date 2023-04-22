"سامحوني".. أول تعليق لسعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

في أول تعليق له على إطلاق سراحه “مؤقتا” من سجنه في فرنسا، توجه الفنان المغربي سعد لمجرد، بالتهنئة إلى معجبيه بمناسبة عيد الفطر السعيد، من خلال تدوينة له على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، مرفقا ذلك بصورة له مع عائلته، كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته.

وغادر الفنان سعد لمجرد، الخميس، أسوار السجن في باريس، حيث يقبع منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بـ6 أعوام في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال لمجرد: “اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين.. قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح، جازاكم الله خيرا والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله ورضى الوالدين دنيا وآخرة.. سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، وحتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة “.

وأضاف: “سبحان الله في عيد الفطر، ربي كتب ليا نكون بين اهلي واحبابي واعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب.. اصدقائي الفنانين والفنانات والاعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب والتقدير ومتمنياتي لكم بالتوفيق في اعمالكم وفي حياتكم” .

وتابع: “مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم.. انا كنت في الماضي احبكم، الآن انا مغرم بكم، وقصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل، حفظكم الله واهاليكم ومتعكم بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ودفع بها عنكم كل بلاء.. ملاحظة اخيرة كي يكون الامر واضحا للكل.. انا الان حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وانجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي ايماننا وصبرنا مهما كانت الظروف”.

واختتم لمجرد، تدوينته بالقول: “الاخبار الزوينة هي انني اعلن الان رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي (اش خبارك) هو 4 مايو باذن الله.. الحان وكلمات وتوزيع ومكس ماستر اخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي”.

ويتمتع صاحب أغنية “إنت معلم” بشعبية واسعة بالمغرب وداخل الوطن العربي، الأمر الذي جعله يحظى بحملة تضامن ومساندة واسعة من طرف جمهوره، الذي يعبر له عن ذلك من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، محامي لمجرد، لموقع “العربية.نت” إن الفنان المغربي

أطلق سراحه دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته”.

وأضاف أن “القضية مستمرة، ولكن لمجرد، خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طلب مرة أخرى سماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي”.

ونفى المحامي فاديدا، الأخبار التي تحدثت عن أن لمجرد، أطلق سراحه بشرط ارتدائه سوارا لمراقبة حركته، وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.