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سامح حسين: شخصية يونس في "استنساخ" شدتني لأنها معقدة

منذ 8 دقائق
سامح حسين

سامح حسين

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قال الفنان سامح حسين إن أكثر ما جذبه لتقديم شخصية يونس العربي في فيلم “استنساخ” هو تعقيدها النفسي وكونها شخصية سيكوباتية، تجعل المشاهد في حيرة بين مشاعر التعاطف والخوف منها، وهو ما اعتبره تحديًا تمثيليًا مميزًا.

وأوضح سامح حسين في تصريحاته لـ”اليوم السابع”: “اللي شدني فعلًا في الدور إن الشخصية دي في لحظة تحبها، وفي لحظة تانية تكرهها وتخاف منها، وده تحدي حلو لأي ممثل، كمان الورق مكتوب حلو جدًا ومختلف عن أي حاجة قدمتها قبل كده”.

وتابع حديثه بالإشادة بمستوى الصورة في الفيلم، قائلاً إن مدير التصوير محمد دسوقي قدم صورة سينمائية رائعة، مشيرًا إلى أن العمل يتميز أيضًا بموسيقى وأغنية مختلفة عن أي تجربة سابقة له، وأضاف: “إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، وأتمنى إنه ينال إعجاب الجمهور.”

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج “قطايف” أحد المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار،، وتلخص هدف برنامج “قطايف” في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

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