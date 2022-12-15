سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن فرناندو سانتوس مدرب المنتخب سيغادر منصبه بعد الخروج من كأس العالم.

ويأتي رحيل سانتوس عن تدريب المنتخب البرتغالي بعد الخسارة أمام المغرب بدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم يوم السبت الماضي (10-12-2022).

وتعرض منتخب البلد الأوروبي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام المغرب وهي المباراة التي استبعد فيها المدرب هداف البرتغال التاريخي كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية.

وتولى سانتوس، الذي أثارت خططه انتقادات في البرتغال وخارجها، المسؤولية في 2014 وقاد المنتخب في 109 مباريات والفوز ببطولة أوروبا 2016. وتحت قيادته، فازت البرتغال بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم في 2018-2019.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن الاتحاد البرتغالي للعبة وسانتوس توصلا لاتفاق لفسخ عقد المدرب وأن بيانا رسميا سيصدر قريبا بهذا الخصوص. ولم يتضح بعد خليفة سانتوس.

وتعرض سانتوس لانتقادات عدة نتيجة إداراته للمنتخب وإغفاله إشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومن أبرز المنتقدين كان لويس فيجو أسطورة البرتغال، الذي اعتبر في تصريحات تلفزيونية بأن خسارة منتخب بلاده جاءت بسبب قرارات المدرب الخاطئة وعلى رأسها عدم الاعتماد على رونالدو منذ البداية.

إلا سانتوس دافع على الدوام عن قرارته، مؤكداً إنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عقب الخسارة 1-صفر أمام المغرب.