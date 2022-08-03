سان جرمان يحسم صفقة البرتغالي ريناتو سانشيز

تمكّن نادي باريس سان جيرمان من حسم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب “فابريزيو رومانو”، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: حُسم انتقال البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط ليل، إلى باريس سان جيرمان”.

وأضاف خبير الانتقالات: “توصل الناديان إلى اتفاق كامل حول الصفقة مقابل 15 مليون يورو، وانتهت التفاصيل الأخيرة، مساء أمس، كما تم تحديد موعد الكشف الطبي لريناتو سانشيز في باريس”.

واختتم رومانو: “اتفق باريس على الشروط الشخصية للعقد مع سانشيز منذ وقت طويل”.

يذكر أن ميلان كان أكبر منافس لسان جيرمان على صفقة ريناتو سانشيز، لكن اللاعب البرتغالي فضّل الانتقال إلى “حديقة الأمراء”.