سان جيرمان لم ييأس من زيدان.. ويفاوض بديله!

يسابق مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد، تمهيدا لإقالة المدرب الحالي، ماوريسيو بوكيتينو.

ذكرت شبكة RMC الفرنسية أن باريس سان جيرمان يعمل بشكل متزامن في التفاوض مع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، وكريستوف جالتيه مدرب نيس.

أضافت أن جالتيه يبدو الخيار المفضل للمستشار الرياضي لويس كامبوس.

وكشفت صحيفة ليكيب أن المستشار الرياضي لبي إس جي بدأ بالفعل مفاوضات رسمية مع نادي نيس، للتعاقد مع جالتيه.

كما أشارت إلى أنه بجانب محاولات استقدام جالتيه ، يحاول مسؤولو سان جيرمان أيضا إحراز تقدم في المفاوضات لجلب زيدان، الذي يقال منذ فترة طويلة أنه الخيار المفضل لملاك النادي في قطر.

أكدت شبكة RMC أن باريس سان جيرمان في مفاوضات متقدمة بشأن زيدان، والمناقشات بشأن تعيين مدرب ريال مدريد السابق تجري جنبا إلى جنب مع المفاوضات مع نيس من أجل جالتيه.

ونوه مراسل الشبكة الفرنسية إلى رفض زيدان في وقت سابق التعاقد مع الفريق الباريسي، على الرغم من أن النادي لم يتخل عن ضمه.

يذكر أن تعاقد ماوريسيو بوكيتينو مع سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.