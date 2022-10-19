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سان جيرمان يخطّط لعقد اجتماع طارئ مع مبابي

منذ 13 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

موقع kooora
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يستعدّ ملاك نادي باريس سان جيرمان لعقد اجتماع طارئ مع الفرنسي “كيليان مبابي”، مهاجم الفريق.

وكشفت شبكة RMC سبورت الفرنسية، أن خروج مبابي لوسائل الإعلام لنفي أنباء رحيله كان خطوة بتشجيع من إدارة النادي، وأيضًا وكيلا اللاعب.

ولفتت الشبكة، في تقرير لها، إلى أن الطرفين، اللاعب وإدارة باريس، يميلان حاليا لسياسة الاسترضاء، وهو ما ظهر أيضا في العناق الحار المتبادل بين ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، ونجم الفريق، في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي (1-0).

الشبكة أشارت أيضا إلى أن ملاك بي إس جي في قطر، بصدد إرسال مندوب يتولى ملف تهدئة الأمور بين الإدارة واللاعب وأسرته.

وأكدت أن هناك اجتماعًا سيُعقد بين الطرفين، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، خصوصًا في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات لنهاية الأسبوع الجاري.. إذ من المقرر أن يواجه الفريق نظيره أجاكسيو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

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