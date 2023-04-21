سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي بفضل ثنائية مبابي على أنجيه

اقترب باريس سان جيرمان من تحقيق لقبه رقم 11 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عندما سجل كيليان مبابي ثنائية في الفوز 2-1 على أنجيه متذيل الترتيب اليوم الجمعة.

سجل مبابي مهاجم فرنسا هدفين في الشوط الأول ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة قبل ست مباريات على نهاية الموسم، ما عزز تفوق بطل فرنسا بفارق 11 نقطة قبل أن يسافر أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني للقاء أولمبيك ليون يوم الأحد.

ويستضيف لانس صاحب المركز الثالث، الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا، موناكو صاحب المركز الرابع غدا السبت.

وسيهبط أنجيه، الذي يملك 14 نقطة، إلى دوري الدرجة الثانية إذا فاز نانت وبريست بمباراتيهما بعد غد الأحد وتجنب أوكسير الهزيمة غدا السبت.

وواجه أنجيه، الذي فاز الآن بثلاث مباريات فقط من 32 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، اختبارا قاسيا منذ البداية وسرعان ما حرص مبابي على حسم الأمور كما هو متوقع.

وبعد محاولته اطلاق تسديدة مباشرة، استعاد مبابي السيطرة على الكرة قبل أن يسددها في شباك بول برناردوني في الدقيقة التاسعة.

واستحوذ مبابي على كرة بينية من ليونيل ميسي وضاعف التقدم بإنهاء حاسم في 26 دقيقة.

واقترب ميسي من تعزيز النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن برناردوني تصدى لمحاولة اللاعب الأرجنتيني من خارج منطقة الجزاء.

وقلص سادا تيوب الفارق بتسديدة من مدى قريب قبل أربع دقائق من نهاية زمن اللقاء، لكن جاء هذا متأخرا وغير كاف بالنسبة لفريق يكاد يكون في حكم المؤكد هبوطه.