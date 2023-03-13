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ساوثامبتون يستعين بالشرطة بعد تعرض ووكر-بيتر لإساءة عنصرية

منذ 4 دقائق
كايل ووكر-بيترز مدافع ساوثامبتون

كايل ووكر-بيترز مدافع ساوثامبتون (رويترز)

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أعلن ساوثامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الإثنين 13-3-2023) أنه تواصل مع الشرطة بعدما تلقى المدافع كايل ووكر-بيترز إساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد التعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد.

وتعرض ووكر بيترز (25 عاما) لإساءات عبر الإنترنت بسبب تدخله العنيف ضد أليخاندرو جارناتشو البالغ عمره 18 عاما بشكل تسبب في تألم جناح يونايتد البديل وخروجه بعد مشاركته.

وغادر جارناتشو، الذي سجل أربعة أهداف وصنع أربعة أهداف، أولد ترافورد باستخدام عكازين بينما أكد المدرب إريك تن هاج أن لاعبه عانى من التواء في الكاحل.

وقال ساوثامبتون “في فبراير 2021 أصدر النادي بيانا عن تعرض أحد لاعبينا الشبان لإساءة عنصرية كريهة بعد مباراة أمام مانشستر يونايتد”.

وأضاف “بعد مرور أكثر من عامين على ذلك، نجد أنفسنا في نفس الموقف حيث نعاني من الاشمئزاز وخيبة الأمل من سلوك هؤلاء الناس عبر الإنترنت الذين يقللون من أنفسهم بالإساءة للاعبين بسبب لون بشرتهم.

“الأمر المحبط بالقدر ذاته هو عدم اتخاذ إجراءات حقيقية على مدار عامين من منصات التواصل الاجتماعي التي تسمح لمثل هذا الشكل من الكراهية بالتكاثر والتفاقم”.

وأكد ساوثامبتون أنه أرسل الرسائل العنصرية إلى شرطة هامبشاير كما أبلغ منصات التواصل الاجتماعي بتلك الرسائل.

وقال النادي الإنجليزي “نأمل فقط أن تنتبه الشركات أخيرا لما يستمر ويبقى يمثل مشكلة كبيرة وألا نجد أنفسنا نكرر نفس الكلمات في غضون عامين جديدين”.

    المصدر :
  • رويترز

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