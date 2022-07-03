ساينز يحقق انتصاره الأول في فورمولا 1 بالفوز بسباق مثير في سيلفرستون

حقق الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري انتصاره الأول في مسيرته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في سباقه 150 بالفوز بسباق بريطانيا اليوم الأحد والذي توقف في اللفة الأولى بعد حادث كبير واقتحام مجموعة من الأشخاص الحلبة.

وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الثاني مع رد بول متأخرا بفارق 3.779 ثانية عن السائق الإسباني بعدما تعافى من تراجعه إلى المركز الأخير بعد تغيير جناحه الأمامي.

وصعد لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات على منصة التتويج باحتلال المركز الثالث مع مرسيدس وحصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الرابع على الرغم من خوض السباق بضرر في الجناح الأمامي.

وقال ساينز بعد تحقيق الفوز الذي بدا بعيد المنال رغم انطلاقه من المقدمة لأول مرة “نعم، فعلناها. لا أعلم ما يمكنني قوله. هذا رائع.

“أول فوز في السباق 150، ومع فيراري في سيلفرستون. لا يمكنني طلب أكثر من ذلك. إنه يوم استثنائي، يوم لن أنساه مطلقا، نهاية أسبوع استثنائية في المجمل”.

وأوقف الفوز سلسلة انتصارات رد بول عند ستة سباقات متتالية، وأصبح ساينز السائق الإسباني الثاني الذي يفوز بسباق فورمولا 1 بعد فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين والذي احتل المركز الخامس مع ألبين.

وكانت آخر تسع لفات مذهلة ومليئة بالتجاوزات، بعد خروج سيارة الأمان، ونافس بيريز ولوكلير وهاميلتون على المركز الثاني.

واستطاع هاميلتون تجاوز السائقين الآخرين، لكنه تراجع من الثاني إلى الرابع قبل أن ينهي السباق ثالثا.

ونجح ماكس فرستابن بطل العالم ومتصدر الترتيب العام في عبور خط النهاية في المركز السابع على الرغم من الأضرار في أرضية سيارته رد بول، وأصبح يتصدر البطولة بفارق 34 نقطة على زميله بيريز بعد مرور عشر من 22 جولة.

وظهر الغضب على لوكلير، الذي كان في الصدارة قبل 12 لفة من النهاية، بعدما كلفته استراتيجية فيراري الفوز.

وبقي السائق القادم من موناكو على أرض الحلبة بعد نزول سيارة الأمان، ثم كان عليه الدفاع عن مركزه أمام منافسين بإطارات جديدة.

أولى نقاط شوماخر

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز السادس، فيما حصل ميك شوماخر، نجل أسطورة فيراري مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات، على أولى نقاطه في فورمولا 1 بعد احتلاله المركز الثامن مع هاس، فيما جاء زميله كيفن ماجنوسن عاشرا.

واحتفل سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات بعيد ميلاده 35 باحتلال المركز التاسع مع أستون مارتن على الرغم من انطلاقه من المركز 18.

وتوقف السباق لنحو ساعة قبل إكمال اللفة الأولى بعد تعرض الصيني غوانيو تشو سائق ألفا روميو لحادث كبير حيث انقلبت سيارته وطارت من فوق حائط الإطارات لترتطم بالسياج.

ونُقل تشو إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات قبل أن يخرج بعد التأكد من سلامته.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات عن تشو “كان واعيا ويتحدث، ولم يتعرض لأي كسور. بالنظر إلى الظروف فهذا أمر رائع”.

وشهدت الواقعة في المنعطف الأول عدة حوادث أخرى، حيث خرج جورج راسل سائق مرسيدس، ليتوقف سجله بإنهاء أول تسعة سباقات بين المراكز الخمسة الأولى، وألكسندر ألبون سائق وليامز.

ونُقل ألبون إلى المركز الطبي ومنه إلى المستشفى للخضوع لفحوصات.

ومع توقف السباق، اقتحمت مجموعة من الأشخاص الحلبة وسط صيحات استهجان من الجماهير قبل أن يتم اقتيادهم إلى الخارج.

وبالنظر إلى عدم إكمال أول لفة، قرر المراقبون استئناف السباق من وضع الثبات بالترتيب ذاته من التجارب التأهيلية على الرغم من اقتناص فرستابن الصدارة من ساينز، وتقدم هاميلتون إلى المركز الثالث بعد انطلاقه من الخامس.

وحافظ ساينز على المقدمة أمام فرستابن عند استئناف السباق، لكنه فقدها في اللفة التاسعة عندما خرج عن حدود الحلبة.

واستعاد ساينز الصدارة بعد إبلاغ فرستابن عن مشكلة في سيارته بعد مروره من فوق حطام إحدى السيارات.

وأبلغ فرستابن فريقه عبر دائرة الاتصال “السيارة متضررة بشكل مؤكد”.

وأجاب رد بول أن هناك مشكلة في هيكل السيارة لكن يمكن لفرستابن الاستمرار بدون مشاكل.

وتراجع هاميلتون إلى المركز السادس عند استئناف السباق، ثم استفاد من مشاكل فرستابن وبيريز وخضوع سائقي فيراري لوقفتي صيانة ليتقدم إلى الصدارة بحلول اللفة 25.

وطلب فيراري من ساينز السماح للوكلير بتجاوزه في اللفة 30، وبدت آماله انتهت عندما أضاف فيراري عن الأزمنة التي يحققها “هذا ليس جيدا بالقدر الكافي. يجب استبدال المراكز”.

لكن الوضع تغير عندما توقف إستيبان أوكون على الحلبة بسبب مشكلة في مضخة الوقود في سيارته ألبين لتنزل سيارة الأمان إلى الحلبة.

وخضع ساينز وهاميلتون وبيريز لوقفات صيانة فيما بقي لوكلير على أرض الحلبة لتنتهي آماله في الفوز.