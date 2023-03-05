سباعية تاريخية.. ليفربول يذل مانشستر يونايتد

حقق ليفربول فوزا كاسحا وتاريخيا على حساب غريمه التاريخي مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، وذلك على ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع ليفربول الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، ليفشل الشياطين الحمر في فك عقدة ملعب “أنفيلد” بالبريميرليج.

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2016، فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على “أنفيلد” بالبريميرليج، حيث يكون بمباراة اليوم قد خسر 5 مرات وتعادل 3 في آخر 8 مواجهات بينهما على هذا الملعب.

ليفربول كان الطرف الأفضل في المباراة، رغم أن الظروف قبل اللقاء كانت تشير لتفوق مانشستر يونايتد، كون الأخير يحتل المرتبة الثالثة بـ49 نقطة، فيما كان الليفر سادسا بواقع 39 نقطة.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق، استطاع ليفربول التقدم في النتيجة بواسطة جناحه الهولندي كودي جاكبو.

وعقب بداية الشوط الثاني بدقيقتين، واصل ليفربول توهجه، وسجل الهدف الثاني بواسطة الأوروجواياني داروين نونيز.

وفي الدقيقة 50، سجل جاكبو هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه، علما بأن هذا الهدف جاء من صناعة المصري محمد صلاح.

صلاح نجم المباراة الأول، سجل هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 66، ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج بواقع 128 هدفا بالتساوي مع روبي فاولر.

وانهار مانشستر يونايتد واستقبل الهدف الخامس بواسطة داروين نونيز في الدقيقة 77، ليكون هدفه الشخصي الثاني باللقاء.

ورفض صلاح أن ينهي اللقاء، دون أن ينفرد بلقب الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي (128)، بتسجيله سادس أهداف ليفربول بالدقيقة 83.

البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو قرر هو الآخر زيارة الشباك، وسجل هدف ليفربول السابع في الدقيقة 88، ليمنح الفريق أكبر فوز له في تاريخ مبارياته ضد مان يونايتد بالبريميرليج.