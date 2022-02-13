الأثنين 13 رجب 1443 ﻫ - 14 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سباق البريمرليغ.. ليفربول يواصل مطاردة مان سيتي

منذ 17 ساعة
ليفربول يواصل مطارة مانشستر سيتي

ليفربول يواصل مطارة مانشستر سيتي

A A A
طباعة المقال

استمر ليفربول في مطاردته لمانشستر سيتي، المتصدر، واستعاد فارق التسع نقاط، مع مباراة مؤجلة، بفوزه الصعب على بيرنلي 1-صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنكلترا، الأحد.

وكان سيتي عاد بفوز ساحق على نوريتش سيتي برباعية نظيفة ليحقق فوزه الرابع عشر، مقابل تعادل واحد، في آخر 15 مباراة في الدوري، ليرفع رصيده الى 63 نقطة مقابل 54 لليفربول.

وشارك في صفوف ليفربول مهاجمه السنغالي ساديو مانيه، العائد من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية حيث، ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولعب مانيه إلى جانب المصري محمد صلاح الذي شارك أساسيًا أيضا للمرة الأولى (شارك احتياطيًا منتصف الأسبوع خلال الفوز على ليستر سيتي) منذ عودته من الكاميرون، حيث خسر الفراعنة النهائي.

ورغم احتلال بيرنلي المركز الاخير، فقد كان ندًا عنيدًا لليفربول وسنحت فرصتان له في مطلع المباراة، فتصدى الحارس البرازيلي أليسون لتسديدة جوش براونهيل اللولبية، في حين أضاع مهاجم بيرنلي الجديد الهولندي فوت فيغورست فرصة جيدة عندما حاول إسقاط الكرة في المرمى بحركة فنية من دون أن ينجح.

ونجح البرازيلي فابينيو من استغلال ركلة ركنية ليسجل هدف التقدم لليفربول قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وحاول بيرنلي إدراك التعادل في الشوط الثاني، لكن عقمه الهجومي الذي شهد تسجيله 17 هدفًا في 21 مباراة في الدوري استمر، في المقابل كان بإمكان ليفربول إضافة الهدف الثاني، عندما مرر صلاح كرة متقنة باتجاه البديل البرتغالي ديوغو جوتا، لكن مدافع بيرنلي جيمس تاركوفسكي أبعد الخطر في اللحظة الأخيرة.

    المزيد من منوعات

    كارلوس غصن
    كارلوس غصن يكشف سبب اختياره الهروب في «صندوق» رغم وجود خيار ثانٍ
    فريق لوس أنجلوس رامز
    بالملايين.. لن تصدق كم بلغت تكلفة دقيقة الإعلان في نهائي بطولة “سوبر بول” الأمريكية!!
    أولمبياد بكين
    روسيا تحصد ميدالية فضية في مسابقة الرقص على الجليد في أولمبياد بكين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يعلّق على «صرخة أبو سليم»: سنعمل لاستعادة لبنان
    جوزيف أبو فاضل
    جوزيف أبو فاضل يكشف عما يمكن للرئيس عون أن يفعله بعد 31 أكتوبر المقبل!!
    نفوق جماعي للطيور
    مشهد محيّر.. نفوق مئات الطيور خلال تحليقها بلحظة واحدة (فيديو)